Где находятся интересующие Трампа украинские полезные ископаемые?

Наталия

Не нужен США никакой мир, плевали они на многочисленные человеческие жертвы. Украина им был изначально нужна только как сырьевой источник и тлеющая угроза под боком России. Не вышло одержать победу руками хохлов на фронте, хотят получить желаемое другим путем, пытаясь обвести Россию вокруг пальца.