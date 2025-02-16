В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку — помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам и «другим товарам».
Где находятся интересующие Трампа украинские полезные ископаемые?
Комментарии
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Наталия
Не нужен США никакой мир, плевали они на многочисленные человеческие жертвы. Украина им был изначально нужна только как сырьевой источник и тлеющая угроза под боком России. Не вышло одержать победу руками хохлов на фронте, хотят получить желаемое другим путем, пытаясь обвести Россию вокруг пальца.
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