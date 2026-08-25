Незаконный улов обошелся алтайским рыбакам в полмиллиона рублей

На рыбалку мужчины отправились в мае, когда на реке действовали сезонные ограничения, связанные с нерестом Двое жителей Павловского района стали фигурантами уголовного дела после незаконной рыбалки на Оби.
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