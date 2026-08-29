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TSMC и ученые из США создали сверхэкономичную память SOT-MRAM

TSMC и ученые из США создали сверхэкономичную память SOT-MRAM

В основном для систем ИИ Инженеры Техасского университета в Остине совместно с TSMC изготовили и испытали чипы с магнитной памятью SOT-MRAM, адаптированные для задач искусственного интеллекта.

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