Стало известно, почему россияне не увидели импортных яиц на прилавках

Импортные яйца, вместо того чтобы попасть в торговые сети России, были направлены на переработку. По словам представителей Руспродсоюза, такая продукция часто используется на производстве для изготовления кондитерских товаров.
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