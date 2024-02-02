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Стало известно, почему россияне не увидели импортных яиц на прилавках

Стало известно, почему россияне не увидели импортных яиц на прилавках

Импортные яйца, вместо того чтобы попасть в торговые сети России, были направлены на переработку. По словам представителей Руспродсоюза, такая продукция часто используется на производстве для изготовления кондитерских товаров.

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