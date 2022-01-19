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СК инициировал проверку по факту хищения крымского золота скифов

В настоящий момент идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма. Следственный комитет России проводит предварительную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма.

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