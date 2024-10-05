России предлагают заплатить за грузинский нейтралитет

Владимир Алтайцев Никакой веры грузинам быть не может. Не для того РИ входила на Кавказ, чтобы РФ по просьбе продажных ничтожеств ушла сейчас с него.Этго сейчас грызуны сладко поют, а чуть уступи им и будет база НАТО в Грузии.

М Мария Саакашвили скучает без Зеленского в камере. Заждался. Вдвоём им бы было веселее. Два сапога - пара.