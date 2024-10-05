Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Собака
    Да, знаком. А ты, прежде чем писать, научи общаться с незнакомыми людьми. Твой стиль общения сильно напоминает свидет...Десятки задержанн...
  • Нина
    вот так платное медицинское обучение "обучило" воровать и мошеничать. Сомневаюсь, что такие хоть что -нибудь знают из...Десятки задержанн...
  • Вадим Скоробогатов
    Пока нет конфискации...Так и будет...Подумаешь посижу 3 годика...Зато потом выйду...и буду в шоколаде.Десятки задержанн...

России предлагают заплатить за грузинский нейтралитет

России предлагают заплатить за грузинский нейтралитет

Октагон.Медиа Фото: Артур Лебедев/ТАСС Участники предвыборной гонки в Грузии предлагают России вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, тем самым обнулив последствия войны 08.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Никакой  веры  грузинам быть не может. Не для  того РИ  входила  на Кавказ, чтобы  РФ  по просьбе  продажных ничтожеств  ушла  сейчас с него.Этго сейчас  грызуны  сладко поют, а  чуть уступи им и  будет база НАТО  в Грузии.
Ответить
19 час.
М
Мария
Саакашвили скучает без Зеленского в камере. Заждался. Вдвоём им бы было веселее. Два сапога - пара.
Ответить
8 час.
Игорь Кузнецов
В обозримом будущем не предвидится вариант, который базируется на &quot;нормализации отношений предполагают сохранение суверенитета этих государств&quot;. Любая власть в Тбилиси на это не согласится. Это даже не конфедерация государств Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Приднестровье живёт в таких условиях уже с распада СССР.
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх