Октагон.Медиа Фото: Артур Лебедев/ТАСС Участники предвыборной гонки в Грузии предлагают России вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, тем самым обнулив последствия войны 08.
России предлагают заплатить за грузинский нейтралитет
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Никакой веры грузинам быть не может. Не для того РИ входила на Кавказ, чтобы РФ по просьбе продажных ничтожеств ушла сейчас с него.Этго сейчас грызуны сладко поют, а чуть уступи им и будет база НАТО в Грузии.
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19 час.
М
Мария
Саакашвили скучает без Зеленского в камере. Заждался. Вдвоём им бы было веселее. Два сапога - пара.
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8 час.
Игорь Кузнецов
В обозримом будущем не предвидится вариант, который базируется на "нормализации отношений предполагают сохранение суверенитета этих государств". Любая власть в Тбилиси на это не согласится. Это даже не конфедерация государств Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Приднестровье живёт в таких условиях уже с распада СССР.
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50 мин.
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