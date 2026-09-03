Тим Карри скончался от ишемической болезни сердца в Лос-Анджелесе

Тим Карри, звезда фильмов «Три мушкетера» и «Один дома», скончался в своем доме из-за ишемической болезни сердца.
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