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Военное обозрение

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Американский журнал: глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС

Американский журнал: глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС

В отчете Счетной палаты США самолет F-35 Lightning II подвергнут критике за то, что он не соответствует своим целям по доступности, и указывается на тенденцию снижения боеспособности.

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