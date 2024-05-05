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Энтони Эдвардс эмоционально отпраздновал ключевое попадание в матче с «Денвером»

Энтони Эдвардс эмоционально отпраздновал ключевое попадание в матче с «Денвером»

Звездный защитник «Миннесоты» набрал 43 очка, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота. За 1 минуту 36 секунд до сирены Эдвардс забросил после разворота с отклонением при счете 100:91.

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