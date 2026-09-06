Психолог Наумова объяснила, почему отпуск не всегда помогает отдохнуть

Психолог Любовь Наумова в интервью радио Sputnik рассказала, что даже поездка на море не гарантирует восстановления, если человек мысленно остается на работе.
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