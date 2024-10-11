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Царьград

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Добрались до киевлян. ТЦК устроил облаву на уклонистов после концерта "Океан Эльзы"

Добрались до киевлян. ТЦК устроил облаву на уклонистов после концерта "Океан Эльзы"

Сотрудники ТЦК устроили облаву на уклонистов после концерта "Океан Эльзы". Эксперты отмечают, что ранее жителей Киева мобилизация почти не трогала, но всё изменилось.

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