Текст дня.На сайте Стэнфордского университета опубликовали проект новых санкций против России.С учетом того, что против нас постоянно водят какие-то санкции и по большей части, либо безуспешно, либо даже нам на пользу, я бы ваше внимание на этом не заострял.
Не пора ли начать ликвидировать предателей?
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Всем кто уехал нужно пожелать успехов на новой Родине, но в Россию не пускать категорически. Единожды предавший, предаст и не раз.
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1 час.
Борис Виленский
Только СМЕРШ!
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1 час.
Zoia Goldshtab
СМЕРШ!!!!!
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31 мин.
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