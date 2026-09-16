Первый в мире робот-проводник начнет работу в поездах РЖД

Первый в мире робот-проводник вскоре начнет работу в поездах Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров во время лекции просветительского марафона «Знание.
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