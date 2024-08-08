Будут получать из новой точки: как меняются поставки нефти в Венгрию и Словакию из России Татьяна АрестоваНа фоне нарастающего напряжения в энергетических отношениях между Украиной и её соседями, Алексей Чернышев, глава «Нафтогаза Украины», раскрыл подробности сложившейся ситуации с транзитом нефти.