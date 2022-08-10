«Орландо» подписал Семисолу Шитту на год

«Орландо» договорился об однолетнем контракте с форвардом Семисолой Шитту (22 года, 208 см). Канадский игрок не был выбран на драфте НБА-2019 и провел два сезона в G-лиге, после чего отправился в Израиль.
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