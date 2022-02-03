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Раннинбек «Филадельфии Иглз» стал запасным игроком состава Dignitas по Rocket League

Dignitas подписала игрока в американский футбол Бостона Скотта в состав по Rocket League. Узнай итоги CIS Esports Best: кто стал лучшим игроком, комментатором и многое другое Раннинбек «Филадельфии Иглз» станет запасным игроком и контентмейкером клуба.

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