Заместитель министра сельского хозяйства обсудил меры по борьбе с особо опасными болезнями животных на XXIV выставке племенных овец и коз

В четверг, 23 мая, состоялось заседание круглого стола по профилактике и борьбе с особо опасными болезнями животных, которое провел заместитель Министра сельского хозяйства России Максим Увайдов в рамках XXIV Российской выставки племенных овец и коз в городе Каспийске.