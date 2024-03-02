Захарова: в ФРГ «заметают следы» блокировкой аккаунтов с записью переговоров военных

В МИД России обратили внимание, что после распространившихся новостей о тайных переговорах высокопоставленных немецких офицеров, перехваченных и обнародованных, в Германии настояли на блокировке всех аккаунтов в социальной сети Х (ранее Twitter), которые опубликовали у себя эту запись.