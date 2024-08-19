В Челябинской области перевернулся минивэн из Казахстана. Один погиб, пятеро пострадали

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на южноуральской трассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в ночь на понедельник, 19 августа, в Еткульском районе.