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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские Республики Башкортостан вернули домой 5-летнего мальчика, отправившегося в путешествие на электричке

Транспортные полицейские Республики Башкортостан вернули домой 5-летнего мальчика, отправившегося в путешествие на электричке

14.07.2026 г. в 07 часов 25 минут в дежурную часть Уфимского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от работников транспортной безопасности о том, что в пригородном электропоезде сообщением «Аша – Дема» едет ребенок без сопровождения взрослых.

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