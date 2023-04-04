Первая и единственная барышня в фирме Фаберже

Со старой фотографии смотрит барышня в красивом, модном платье. Еще бы оно было не модным, когда с этой фотографии на нас из дальнего далека смотрит единственная барышня, получившая работу в фирме самого Карла Фаберже – придворного ювелира Российской империи, фирма которого снабжала российскую знать и императорский дом ювелирными красотами, начиная от самых дорогих вещей и заканчивая относительно простыми градусниками и рамками для фотографий.