В школе №4 города Миллерово прошли соревнования по фланкировке на кубок атамана Миллеровского юрта

Они были организованы благодаря помощи, оказанной главой администрации Миллеровского района Олегом Коваленко, атаманом Миллеровского юрта есаулом Александром Ищенко и директором школы № 4 Владимиром Бондаревым.
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