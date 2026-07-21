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Госдума приняла закон о легальном обращении криптовалют в России

Госдума приняла закон о легальном обращении криптовалют в России

Документ определяет правовой статус цифровых валют, вводит регулирование рынка и разрешает операции с криптовалютой через российскую инфраструктуруГосдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создаёт правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

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