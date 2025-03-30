Расчет РСЗО «Град» уничтожил украинский транспорт с боеприпасами

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Юг» уничтожил транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подвозил боеприпасы на позиции боевиков.
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