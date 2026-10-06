В подмосковном Солнечногорске при атаке БПЛА возникло возгорание склада

В подмосковном Солнечногорске в результате атаки БПЛА произошло возгорание складского помещения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава городского округа Солнечногорск Московской области Константин Михальков.
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