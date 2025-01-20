Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по водоканалу в Пологах Запорожской области

"В городе Пологи Запорожской области [ВСУ] нанесли удар по территории городского водоканала", - написал он, отметив, что в результате него были повреждены остекление здания и гражданский автомобиль, сгорел скутер сотрудника.
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