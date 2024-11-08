В Самарской области обсудили поддержку участников специальной военной операции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева провели двухстороннюю встречу, в ходе которой обсудили вопросы поддержки участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также работу филиала государственного фонда «Защитники Отечества».
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