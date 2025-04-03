Две победы дома: "Сибирь" сравняла счёт в серии с "Салаватом Юлаевым"

Пятый матч новосибирцы снова проведут в Уфе, а на шестой вернутся в столицу Сибири.Новосибирская "Сибирь" победила и во втором домашнем матче первого раунда Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева".