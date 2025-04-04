Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп неожиданно начал подготовку к Гражданской войне в США

Трамп неожиданно начал подготовку к Гражданской войне в США

У глобалистов траур – хоронят ВТО и международную торговлю. Трамп ударил их по самому больному месту по кошельку!  А как всё круто казалось – нарисовать трюликов, отжать по всему миру классные предприятия из реального сектора, подкупить оптом местных чиновников за бусы, производить за пять копеек и продавать по всему миру за много долларов! Потом пришёл Доня и росчерком пера испортил этот прекрасный сон.

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