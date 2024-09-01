Лебедев: ВС РФ нанесли два удара по району аэродрома под Кривым Рогом

Российские силы ударили по району Долгинцевского аэродрома Вооруженных сил Украины под Кривым Рогом, сообщается о двух взрывах, рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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