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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пакетт перешел в «Авангард». Контракт 32-летнего форварда – до 31 мая 2027 года

« Авангард » и нападающий  Седрик Пакетт заключили контракт. Соглашение с 32-летним канадцем действует до 31 мая 2027 года.

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