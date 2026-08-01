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Происшествия

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Нижегородские правоохранители в период проведения религиозных мероприятий в Дивеево усиливают обеспечение общественной безопасности

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев прибыл в село Дивеево, где правоохранители совместно с представителями различных силовых структур обеспечивают общественный порядок во время проведения религиозных мероприятий на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

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