The only commercial-scale uranium enrichment plant in the United States is now three-quarters of the way through its latest expansion, a milestone for the country's push to build out a domestic nuclear fuel supply chain.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым