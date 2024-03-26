Интернет-магазины в Китае оказываются благом для мелких ритейлеров

Согласно недавнему исследованию, мелкие ритейлеры в городах третьего уровня и меньшего размера все чаще открывают интернет-магазины в Китае для развития своего бизнеса, причем, согласно недавним данным, такими магазинами управляет все больше женщин-предпринимателей.
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