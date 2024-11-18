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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Госдуме просят правительство РФ увеличить лимиты по программе «Семейная ипотека»

В Госдуме предложили правительству РФ увеличить лимиты по программе «Семейная ипотека». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, которое направил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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