Пиво на праздники: эксперты о том, сколько и какого пенного напитка пить безопасно

Популярный российский пивной блогер и историк этого пенного напитка Павел Егоров рассказал журналистам, стоит ли смешивать разные сорта пива, а также назвал оптимальное количество напитка, вполне безопасное для употребления в праздники.
Популярные статьи
- Президент России Владимир Путин ввел экономические и финансовые контрсанкции против недружественных стран - указ
- Рамзан Кадыров считает необходимым провести второй этап спецоперации по всей Украине
- Германия может не беспокоиться: Россия перенаправит «Северный поток-2» для нужд газоснабжения собственных регионов
Свежие комментарии