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Пиво на праздники: эксперты о том, сколько и какого пенного напитка пить безопасно

Пиво на праздники: эксперты о том, сколько и какого пенного напитка пить безопасно

Популярный российский пивной блогер и историк этого пенного напитка Павел Егоров рассказал журналистам, стоит ли смешивать разные сорта пива, а также назвал оптимальное количество напитка, вполне безопасное для употребления в праздники.

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