Десятый юбилейный фестиваль искусств Востока «Даира» стартует в Санкт-Петербурге 22 октября. В программу войдут концерты исполнителей из разных стран, показы документальных лент, лекции ведущих востоковедов, научная конференция и другие мероприятия.