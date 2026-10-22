Десятый юбилейный фестиваль искусств Востока «Даира» стартует в Санкт-Петербурге 22 октября. В программу войдут концерты исполнителей из разных стран, показы документальных лент, лекции ведущих востоковедов, научная конференция и другие мероприятия.
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