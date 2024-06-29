Сегодня, 29 июня, празднует свой день рождения заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Козлова Анна Кузьминична!￼Анна Кузьминична, от всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья, ещё больших успехов в нашей нелегкой работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда отличного настроения!￼.