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Новый Нижегородский

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Сегодня, 29 июня, празднует свой день рождения заместитель...

Сегодня, 29 июня, празднует свой день рождения заместитель...

Сегодня, 29 июня, празднует свой день рождения заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Козлова Анна Кузьминична!￼Анна Кузьминична, от всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья, ещё больших успехов в нашей нелегкой работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда отличного настроения!￼.

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