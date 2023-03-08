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Российский боец вынес из-под огня пятерых раненых товарищей

Российские военные ежедневно рискуют жизнью, защищая мирных жителей Донбасса и всей страны. К их самоотверженной работе невозможно оставаться равнодушным, и в Минобороны каждый день отмечают заслуги тех, кто особенно отличился в ходе спецоперации.

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