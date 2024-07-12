Риоло о Мбаппе: «Невероятного игрока, который всех поразил, больше нет. Есть два пути: правильный в «Реале» или как у Неймара и Верратти»

«Слишком много вещей, отвлекающих его от футбола, занимают его мысли. На чемпионате мира он был устрашающим, потому что сборная Франции играла плохо.
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