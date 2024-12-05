Запад враскоряку. Сирия – не катастрофа

Геннадий Бережнов

Ну вот и всё, автор все проблемы решил, направил полк СУ-34 и дивизию ВДВ! До этого Подоляка ни разу не бывший на фронте, а тем более в Сирии, пел за упокой! Коалиция Сирия-Россия-Иран не загнала туда террористов, а свозила их туда на добровольной основе, создавая эту мину замедленного действия! Сегодня она рванула, а Асад и не мог подумать!