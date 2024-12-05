Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запад враскоряку. Сирия – не катастрофа

Запад враскоряку. Сирия – не катастрофа

«Бармалеи» не выучили уроки Курска Сегодня продажная сеточка военблогеров начинает очередной стон, но уже по Сирии, в которой для России все пропало.

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Комментарии
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Валентин Стефаненков
Хайрулин ты кто
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19 час.
Геннадий Бережнов
Ну вот и всё, автор все проблемы решил, направил полк СУ-34 и дивизию ВДВ! До этого Подоляка ни разу не бывший на фронте, а тем более в Сирии, пел за упокой! Коалиция Сирия-Россия-Иран не загнала туда террористов, а свозила их туда на добровольной основе, создавая эту мину замедленного действия! Сегодня она рванула, а Асад и не мог подумать!
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19 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Ну вот, ещё один татарин на горизонте нарисовался... Кто это, и что известно о нём, кроме того, что он - татарин? А где Стешин, Коц, где вся эта старая гвардия военкорров? Неужели всех... &quot;зачистили&quot;?
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17 час.

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