Сына Александры Завьяловой расквитался с больной матерью, а дочь еще при ее жизни оформила наследство на себя

Петра Завьялова приговорили к восьми годам строгого режима. Он выслушал приговор безучастно, а затем был уведен конвоирами.
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