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Политика как она есть

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В США заявили об активной работе над разрешением ВСУ бить вглубь России

В США заявили об активной работе над разрешением ВСУ бить вглубь России

Сенат США активно обсуждает вопрос снятия запрета Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России.

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