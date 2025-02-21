Трамп рассказал, чем пригрозил БРИКС за планы отказаться от доллара США

Пошлины в размере 150% будут введены против стран БРИКС при любой попытке создать альтернативу доллару, заявил президент США Дональд Трамп 21 февраля в рамках своего выступления на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне.
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