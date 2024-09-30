Командир спецназа «Ахмат» рассказал об отступлении ВСУ в Курской области

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Щербак в беседе с RT рассказал, как четверо российских военнослужащих выступили против группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) с бронетехникой в Курской области.
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