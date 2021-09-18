В Москве зафиксировали 50 тысяч переголосований в онлайн-формате

ИЗВЕСТИЯ/ Андрей Эрштрем Жители Москвы в первый день выборов воспользовались возможностью переголосовать в онлайн-формате 50 тысяч раз, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.