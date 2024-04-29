Китай отверг требования США сократить торговлю с Россией

Право на нормальные торгово-экономические обмены между Россией и Китаем не должно попираться. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китай Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если Китай не прекратит поддерживать РФ.
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