Эксперты оценили вероятность магнитной бури на 6 мая

Здоровье Тем временем ученые обнаружили новое крупное пятно на Солнце. Магнитная буря 6 мая накроет Землю: что ждать метеоопатам? Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 6 мая 2025 года ожидаются геомагнитные возмущения средней интенсивности.