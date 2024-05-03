Российские войска нанесли удары по объектам в Кривом Роге и по колонне ВСУ к северо-востоку от Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 3 мая 2024 года Юлия СоколоваВ Кривом Роге, городе, где каждый удар затрагивает не только Днепропетровщину, но и стратегическую значимость всей области, прогремели взрывы.