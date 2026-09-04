Москвичка утонула в бассейне в общественной сауне

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Девушка погибла в общественной сауне в центре Москвы. Об этом 4 сентября сообщил источник РЕН ТВ.
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